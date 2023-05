Un Syndicat sécuritaire porte plainte contre Elyes Gharbi et Haythem El Mekki pour diffamation

Le chroniqueur à la radio Mosaïque FM Haythem El Mekki a annoncé qu’un syndicat sécuritaire a porté plainte contre lui et contre son collègue le journaliste Elyes Gharbi, et ce, pour diffamation.

Haythem El Mekki précise, dans un post publié ce mercredi 17 mai 2023 sur sa page Facebook, que cette plainte fait suite à une déclaration faite lors de l’émission Midi Show, diffusée avant-hier.

Ezzeddine Jebali SG du syndicat ayant porté plainte est intervenu à ce propos, cet après-midi, sur IFM, en indiquant avoir saisi la justice pour diffamation : «Haythem Mekki a qualifié les policiers de bandits et de voyous, ou encore de trafiquants de drogue… Il a aussi dit que ces derniers sont recrutés par des pistons et cela porte atteinte à l’institution sécuritaire et il est de mon droit et de mon devoir de la défendre».

De son côté Haythem Mekki a formellement démenti les accusations qui le visent en rappelant que sa déclaration survient après l’attaque de Djerba perpétrée par un policier : «Je n’ai pas dit que tous les policiers sont des bandits ou vendent de la drogue… Je sais ce que j’ai dit», a lancé le chroniqueur.

Et d’ajouter : «J’ai déclaré qu’il fallait revoir les tests psychotechniques lors du recrutement afin de comprendre si le citoyen qui se présente au concours pour devenir policier, le fait pour défendre le pays et les citoyens et appliquer la loi ou bien pour profiter du pouvoir et commettre des abus, parce qu’il y a des bandits qui deviennent policiers. Voilà ce que j’ai dit et dans quel conteste cela a été fait et de plus je n’ai pas généralisé».

