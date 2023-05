Haythem El Mekki convoqué par la brigade criminelle d’El-Gorjani

Haythem El Mekki chroniqueur à la radio Mosaïque FM a annoncé, dans la soirée de ce jeudi 18 mai 2023, avoir reçu une convocation pour être entendu par la brigade criminelle d’El-Gorjani.

Il devra être entendu, demain à 10h, en tant qu’accusé, lit-on dans la convocation publiée par Haythem El Mekki, sachant que ce dernier a été poursuivi en justice par un syndicat sécuritaire pour diffamation et qu’il est accusé d’avoir porté atteinte à la police, via ses déclaration lors de l’émission midi-show.

Selon le plaignant, Haythem Mekkia qualifié les policiers «de bandits et de voyous, ou encore de trafiquants de drogue», or le chroniquer nie catégoriquement cette accusation, en affirmant ne pas avoir généralisé et qu’il s’était exprimé sur le recrutement au sein de l’institution sécuritaire, suite à l’attaque perpétrée par un policier à Djerba.

«J’ai déclaré qu’il fallait revoir les tests psychotechniques lors du recrutement afin de comprendre si le citoyen qui se présente au concours pour devenir policier, le fait pour défendre le pays et les citoyens et appliquer la loi ou bien pour profiter du pouvoir et commettre des abus, parce qu’il y a des bandits qui deviennent policiers. Voilà ce que j’ai dit et dans quel conteste cela a été fait et de plus je n’ai pas généralisé», avait notamment expliqué Haythem El Mekki dans une déclaration médiatique hier.

Y. N.