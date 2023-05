El-Omrane supérieur : Le Centre de loisirs fermé sur ordre du ministère de la Famille

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des personnes âgées a annoncé la fermeture temporaire du Centre de loisirs d’El- Omrane supérieur, et ce, «en l’absence des conditions de sécurité requises pour les enfants et les employés».

La ministre Amel Belhaj Moussa a effectué, hier jeudi 18 mai 2023, une visite d’inspection dans ledit centre, et a constaté des manquements nécessitant des travaux de maintenance afin de préserver la sécurité des enfants et des employés, lit-on dans le communiqué, où l’on affirme que l’espace représente un danger, ce qui a poussé la ministre à ordonner sa fermeture.

Des travaux ont de ce fait été planifiés, en vue de réaménager le Centre et en faire un espace pilote pour les enfants et les familles, ajoute la même source.

Y. N.