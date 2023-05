L’épouse de Sahbi Atig persiste et signe : «L’affaire de mon mari est purement politique»

Zeineb Mraihi épouse du dirigeant Ennahdha Sahbi Atig a publié un post adressé à l’opinion publique dans lequel elle affirme que son mari, arrêté le 6 mai, est poursuivi «dans une affaire purement politique et sur la basse d’un faux témoignage et d’un dossier monté de toutes pièces».

Dans son statut publié ce vendredi 19 mai 2023 sur Facebook, Zeineb Mraihi a indiqué que son époux a été placé en détention suite au témoignage de W. M., qu’elle présente comme un informateur détenu dans une affaire de drogue.

Selon la même source, ce dernier a indiqué à la police avoir commis un cambriolage en novembre 2016 au domicile de Sahbi Atig, où il dit avoir volé une grande somme d’argent en dinars tunisiens et en devises étrangères, or selon Mme Atig, la maison cambriolée n’appartient pas à son mari.

«D’ailleurs, nous n’avons jamais été cambriolés et l’informateur, qui avait au moment des faits 16 ans, a changé de version à plusieurs reprises», a-t-elle déploré.

Et d’ajouter : «Après avoir accusé Sahbi Atig de lui avoir demandé , à l’époque, de le couvrir en ne citant pas son nom dans l’affaire du cambriolage, le dénommé W. M. a changé de version, accusant cette fois-ci le chef de la brigade d’investigation de lui avoir demandé de ne pas évoquer Sahbi Atig lui promettant en contrepartie d’une peine allégée….».

Zeineb Mraihi a également affirmé que le nom de son mari n’a jamais été évoqué dans l’affaire de cambriolage qui remonte à 2016 et que la maison concernée ne lui appartient pas : «Cette affaire a par ailleurs été fermée et ils veulent porter atteinte à mon mari via de fausses accusations,» a-t-elle encore écrit, en ajoutant que ce dernier est «victime d’une injustice et que son affaire est purement politique».

Y. N.