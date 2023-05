Tunisie : Samir Dilou victime d’un accident de la route

L’avocate Islem Hamza a annoncé, ce samedi 20 mai 2023, que son collègue Samir Dilou a été victime d’un accident de la route alors qu’il rentrait de Rafraf.

La même source a ajouté, dans un post publié sur sa page Facebook cet après-midi, que Samir Dilou se porte bien, évoquant des «dégâts matériels considérables», ce qui a également été confirmé par Yamina Zoghhlami.

Selon Islem Hamza, Samir Dilou se serait endormi au volant : «Cela fait bientôt deux ans, malgré sa fatigue et son épuisement.. il n’a pas cessé de soutenir toutes les causes justes et s’est porté volontaire dans la plupart des dossiers de procès politiques..», a-t-il commenté à l’occasion.

Y. N.