Tunisie : Soutien aux journalistes Elyes Gharbi et Haythem El Mekki

Des journalistes, des personnalités nationales et des activistes de la société civile ont manifesté ce matin, lundi 22 mai 2023, devant le siège de la police judiciaire d’El Gorjani, à Tunis, où comparaissent le journaliste Elyes Gharbi et le chroniqueur Haythem El Mekki de Mosaïque FM.

Les deux collègues sont auditionnés depuis 10h30 par la brigade criminelle dans le cadre d’une plainte déposée à leur encontre par un syndicat sécuritaire, à propos du contenu journalistique de l’émission Midi Show du 15 mai courant.

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) avait appelé, hier, à un rassemblement de soutien aux deux journalistes, devant la caserne d’El Gorjani. Et son appel a été largement entendu par des journalistes, des personnalités nationales et des défenseurs des droits et des libertés, qui manifestent depuis ce matin contre les tentatives du régime en place pour museler toute voix libre dans le pays.

Rappelons que le directeur de Mosaïque est lui aussi poursuivi en justice et incarcéré depuis plus de deux et demi et qu’un autre journaliste de la radio Khalifa Guesmi, son correspondant à Kairouan, a été condamné à 5 ans de prison, une peine jamais prononcée jusque-là contre un journaliste dans le pays.

Difficile de ne pas voir dans tous ces faits une volonté de la part du régime de faire taire la première radio dans le pays en termes d’audience et dont la ligne éditoriale s’est distinguée, depuis 2011, par sa neutralité et son indépendance.

I. B.