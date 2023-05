Chiens errants : La municipalité de Hammam-Lif met fin à l’abattage et adopte le programme TNR

Une bonne nouvelle a été annoncée, ce mardi 23 mai 2023, par la municipalité de Hammam-Lif qui a décidé de mettre fin à l’abattage des chiens errants et d’adopter le programme TNR (Trap Neuter Release).

La municipalité a réaffirmé son objectif d’assurer la sécurité des citoyens et de les protéger d’éventuelles attaques par des chiens errants, tout en optant pour «une méthode plus humaine» mettant fin à la pratique barbare de l’abattage, et ce, en concertation avec les organisations et les associations défendant la cause animale.

Il s’agit du programme TNR (Trap Neuter Release) qui consiste à capturer les chiens pour les stériliser, les vacciner, et les soigner avant de les relâcher et/ou les accueillir dans des centres dédiés, une méthode que plusieurs municipalités à l’instar de celles de Tunis, de la Marsa, de l’Ariana, et de la Goulette ont adopté depuis quelques années.

Y. N.