Grippe saisonnière : Lancement de la campagne de vaccination le 17 octobre

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière en Tunisie débutera après-demain, jeudi 17 octobre 2024, annonce Thouraya Ennaïfer, secrétaire générale du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.

Thouraya Ennaïfer a ajouté dans une déclaration ce jour à Mosaïque FM que les vaccins seront disponibles dans les pharmacies et les centres de santé de base de toutes les régions, en précisant que les tarifs ont été revus à la baisse.

En effet, les tarifs varient entre 37 et 41 dinars, soit près de dix dinars de moins par rapport à l’année 2023, a-t-elle souligné.

La SG du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a également rappelé que le vaccin peut être administré à toute personne âgée de 6 mois et plus, conformément aux directives des autorités sanitaires, en ajoutant que celui-ci est particulièrement recommandé pour les personnes âgées de plus de 60 ans ainsi que celles souffrant de maladies chroniques.

