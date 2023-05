Hend Sabri : « Jouer dans Les filles d’Olfa était un gros challenge »

L’actrice Hend Sabri joue dans le nouveau film de Kaouther Ben Hania « Les filles d’Olfa » qui est actuellement en compétition officielle au Festival de Cannes. Un film particulier à la frontière du documentaire et de la fiction représentant un exercice nouveau pour la star tuniso-égyptienne.

Les apparitions de Hend Sabri dans les films tunisiens se font rares comparé à sa présence en Egypte où elle est installée depuis plusieurs années. Après « Fleur d’Alep » en 2016 et « Noura rêve » en 2019, elle revient au cinéma tunisien avec un film événement, « Les filles d’Olfa » de Kaouther Ben Hania, en lice pour la palme d’or au Festival de Cannes 2023.

le film est tiré d’une histoire vraie et vacille entre le documentaire et la fiction, on y retrouve les personnages réels de ce fait divers sur la disparition de deux jeunes filles après avoir été endoctrinées par le radicalisme islamique, mais également des acteurs professionnels pour incarner ces personnages, notamment Hend Sabri qui joue le rôle de la maman, Olfa.

Interrogée sur ce rôle tout particulier et complètement différent de tout ce qu’elle a pu jouer jusque-là, Hend Sabri a fait savoir lors d’un point de presse à Cannes qu’elle devait être à la fois dans l’interprétation et dans l’imitation du personnage d’Olfa. « ça a été un gros challenge. Il a fallu que je l’observe pendant des heures (…) c’était difficile, j’allais tous les jours sur le plateau et je disais à Kaouther, mais qu’est-ce qu’on est en train de faire … », a-t-elle confié.

F.B