Urban Why’z Festival : La culture urbaine tunisienne fait son show

La 4e édition du Festival des cultures urbaines en Tunisie Urban Why’z aura lieu les 26, 27 et 28 mai à l’Institut Français de Tunisie (IFT) et à l’espace Culturama. Musique, danse, graffiti … seront au programme.

Urban Why’s, grand rendez-vous dédié aux cultures urbaines, revient pour une nouvelle édition qui s’étalera sur trois jours et qui proposera au public une grande variété de performances artistiques, entre graffiti, battle de danse, concert de musique Hip-Hip et électro, ainsi que des expositions et des ateliers.

Le festival est compétitif et proposera aux jeunes artistes de se confronter autour de différentes disciplines comme le graffiti et la danse. Une occasion pour mettre en avant des artistes émergents et des formes d’art jusque là peu représentées sur la scène culturelles tunisienne.

F.B