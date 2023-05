Coup d’envoi des Journées d’Art contemporain de Carthage : Les artistes palestiniens à l’honneur

La 3e édition des Journées d’Art contemporain de Carthage (JACC 2023) a démarré hier soir et se poursuivra jusqu’au 30 mai. Une vingtaine de pays y seront représentés dont la Palestine qui sera à l’honneur.

Les Journées d’Art contemporain de Carthage marquent leur grand retour cette année suite à une absence qui a duré plus de deux ans. Le festival est désormais dirigé par Samira Turki Torjman et se veut un espace d’échange, de découverte et de promotion d’artistes de différentes générations et de différents horizons.

Environs 200 artistes issus de 23 pays seront présents cette année dont plus de la moitié sont des artistes tunisiens. Le public aura rendez-vous avec des expositions, des rencontres, des débats … tout au long de ces cinq jours, et ce à la Cité de la Culture de Tunis et à la Maison des Arts du Belvédère. La Palestine, invité d’honneur de cette édition, marque sa participation avec 15 artistes dont les œuvres seront exposées à un pavillon spécial à la Cité de la Culture.

F.B