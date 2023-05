Kairouan : Une mère de famille violentée et balafrée par son ex-mari

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des personnes âgées a annoncé la prise en charge de 4 enfants et de leur mère, qui a été violentée et balafrée par son ex-mari à Kairouan.

Âgée de 40 ans et mère de 4 enfants (âgés de 9 à 18 ans), la victime a été admise à l’hôpital, ajoute la même source, en affirmant que son plus jeune fils a bénéficié d’une prise en charge particulière d’autant qu’il a assisté à l’agression de sa mère, alors qu’elle l’accompagnait à l’école.

La Direction régionale de la protection de l’enfance a été chargée d’assurer le suivi et la prise en charge des 4 enfants et une enquête a été déposée contre leur père en fuite, et qui sera poursuivi sur la base de la loi N° 58 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes, ajoute le ministère.

Y. N.