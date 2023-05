Poursuite de l’exercice militaire tuniso-américain African Lion 2023

L’exercice militaire African Lion 2023 entre formations militaires tunisiennes et américaines se poursuit pour la troisième semaine consécutive en Tunisie, avec la participation d’observateurs de pays africains.

L’exercice se déroule au champ de tir et de manœuvre Ben Ghilouf de la délégation d’El Hamma, Gabès, selon un communiqué du ministère de la Défense.

African Lion 2023 a débuté le 8 mai et durera jusqu’au 6 juin 2023. Il vise à améliorer les capacités opérationnelles de l’armée tunisienne à travers des exercices de terrain, des manœuvres conjointes et des opérations navales et aériennes. Il comprend également des cours théoriques et pratiques en génie militaire, en cybersécurité, en droit international et en technologies de l’information et de la communication.