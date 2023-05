Citée dans une affaire de complot contre l’État, Akacha nie et menace «de tout dévoiler»

«Depuis ma démission, j’ai préféré respecter le devoir de réserve et je me suis éloignée pour plusieurs raisons, mais je reviendrai et je révélerai tout ce que je sais… » indique Nadia Akacha, l’ancienne cheffe du cabinet présidentiel dont le nom a été cité dans une nouvelle affaire de complot contre la sûreté de l’Etat.

Dans un post publié sur sa page Facebook, ce mercredi 31 mai 2023, Nadia Akacha indique que son nom figure à nouveau dans une liste composée de personnes auxquelles rien ne la lie, a-t-elle écrit, en affirmant que parmi ces derniers certains ont même œuvré à la calomnier lorsque elle exerçait ses fonctions «ceux qui m’ont fait du mal, à ma famille, et à mon pays.. Je n’ai rien à dire à part honte aux ratés qui diffament et déforment la réalité», lit-on dans le post.

«Depuis ma démission, j’ai préféré respecter le devoir de réserve, et je me suis éloignée pour plusieurs raisons, mais je reviendrai et je révélerai tout ce que je sais pour que les Tunisiens puissent savoir qui est le traître, qui est le conspirateur et qui est l’imposteur», a encore écrit Nadia Akacha.

Et de conclure : «A ceux qui n’hésitent pas à citer mon nom et même à citer mon défunt frère pour défendre leurs dossiers, je dis : je vous ai honorés quand vous avez été humiliés, mais aujourd’hui vous ne faites qu’éveiller la pitié».

