Création d’un centre tunisien d’excellence en maintenance industrielle

Le Centre tunisien d’excellence en maintenance industrielle du Sud de la Méditerranée est officiellement entré en fonction mardi 30 mai 2023 à Tunis.

Cela fait partie d’une coopération triangulaire impliquant quatre universités tunisiennes, la Chambre de commerce et d’industrie de Tunis (CCI Tunis) et Erasmus+, le programme de l’Union européenne (UE) pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport.

L’ouverture du centre a été annoncée lors d’un atelier au siège du CCI Tunis qui a réuni des acteurs du projet, des universitaires et des experts européens de la maintenance dans l’industrie 4.0.

Le Centre tunisien d’excellence en maintenance industrielle du Sud de la Méditerranée est le premier du genre dans le pays; il est mis en œuvre par un consortium de 11 partenaires de Tunisie, Espagne, Belgique, France, Roumanie et Suède.

Le projet, cofinancé par Erasmus+ sur une durée de trois ans, vise à moderniser et dynamiser le système de formation des ingénieurs de maintenance, l’objectif étant d’aiguiser l’efficacité et la compétitivité de l’industrie tunisienne et de sécuriser l’intégration des jeunes diplômés.

Le vice-président du CCI Tunis, Najeh Ben Abdessalem, a déclaré que le centre est un nouveau concept qui offrira la possibilité aux entreprises industrielles de contribuer aux programmes de formation et de se tenir au courant de l’évolution industrielle internationale.

Le centre fonctionnera en partenariat avec quatre universités tunisiennes (Sfax, Carthage, Jendouba et Gabès). D’autres centres seront créés pour déployer ces programmes de formation et former des formateurs.

Le centre d’excellence tunisien aidera à développer une main-d’œuvre qualifiée pour les entreprises locales et les entreprises internationales susceptibles d’opérer en Tunisie, a déclaré Ben Abdessalem.

Le coordinateur du projet, l’universitaire Mohamed Belhaj, a déclaré que le lancement du centre s’inscrit dans une nouvelle approche d’ouverture accrue des universités à leur environnement industriel.

Des laboratoires modernes ont été mis en place pour les quatre universités partenaires, a ajouté Belhaj. La mise en réseau et le rapprochement entre ces universités et le milieu industriel est d’une importance primordiale.

Le Centre d’excellence tunisien de maintenance sud-méditerranéen a reçu 750 000 euros (2,4 millions DT) pour équiper les laboratoires et financer les déplacements des experts européens, a encore indiqué le coordinateur du projet.