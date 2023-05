Tunisie : Mohamed Naceur Jeljeli nommé à la tête de l’ANPE

L’Agence nationale de protection de l’environnement (ANPE) a annoncé la nomination de Mohamed Naceur Jeljeli au poste de directeur général, en vertu du décret n° 2023-420 du 25 mai 2023, publié mardi 30 mai 2023.

Ph.D., Civil and Environmental Engineering de l’Université de Wisconsin-Madison, aux Etats-Unis, Mohamed Naceur Jeljeli a enseigné et a dirigé l’Institut supérieur des technologies de l’environnement de l’urbanisme et du bâtiment (Isteub).

L’ANPE contribue à l’élaboration de la politique générale du gouvernement en matière de lutte contre la pollution et de protection de l’environnement, et à sa mise en œuvre par des actions spécifiques, sectorielles et globales. Elle contribue également à la lutte contre toutes les sources de pollution, de nuisance et de dégradation de l’environnement.