La STCL organise son 20e congrès national à Tunis

La Société tunisienne de chirurgie laparoscopique (STCL) organise son vingtième congrès les 1er et 2 juin 2023 à l’hôtel Sheraton à Tunis, avec la participation d’environ 400 chirurgiens de Tunisie, du Maghreb, d’Afrique et d’Europe.

Le comité d’organisation a préparé un programme riche et diversifié comprenant des conférences et des ateliers animés par des sommités internationales.

Plusieurs thèmes importants seront abordés par les médecins pour enrichir les connaissances scientifiques et les échanges d’expérience, notamment la chirurgie des tumeurs digestives, la chirurgie des hernies, la greffe du foie et l’importance de l’utilisation de la chirurgie laparoscopique et mini-invasive en chirurgie générale.

Le congrès comprendra également une exposition des dernières nouveautés et instruments médicaux destinés à la chirurgie laparoscopique et générale.

La STCL est l’une des associations scientifiques tunisiennes qui contribuent à l’enseignement et à la formation visant le développement de la chirurgie en général et de la chirurgie laparoscopique en particulier.

