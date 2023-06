Report de la sortie tunisienne de « Spiderman : Across the Spider-Verse »

Le film américain « Spiderman : Across the Spider-Verse » devait sortir hier dans les salles de cinéma en Tunisie, mais l’événement a dû être retardé de quelques jours.

C’est l’une des sorties cinéma les plus attendues de cette période, « Spiderman : Across the Spider-Verse » qui fait suite à « Spiderman : New generation » qui était sorti en 2018.

La sortie tunisienne du film était prévue pour hier, mercredi 31 mai, mais il a été finalement décidé au dernier moment que le film allait sortir le vendredi 2 juin.

Après les événements du premier film, Miles Morales qui vit sa vie de super-héros devra se rendre dans le Spider-Verse pour protéger son monde. Accompagné de Gwen Stacy et de Miguel O’Hara, le Spider-Man de 2099, il découvrira le monde de différents Spider-Men et devra faire face à de nombreux dangers.

F.B