Spark lance un programme pour accompagner les startups en Tunisie

Le programme «De l’innovation à la création» a été officiellement lancé mercredi 31 mai 2023 lors d’un webinaire, organisé par l’Institut arabe des chefs d’entreprises (IACE) intitulé «Les moyens d’accompagner les startups en Tunisie».

Ce programme renforce l’innovation en soutenant la coopération entre les clusters et les écosystèmes de startups dans les pays du voisinage sud.

À travers un programme de 4 ans financé par l’Union européenne, Spark renforce les écosystèmes d’innovation et de startups, avec deux de ses partenaires stratégiques partenaires, IACE (basé en Tunisie) et Ruwwad (basé en Jordanie), et ses partenaires de mise en œuvre locaux en Palestine (Flow, Intersect, Picti, Station J, Technopark, Ucasti), en Jordanie (TTI), au Liban (Injaz, LLWB, The Nawaya Network) et la Tunisie, indique le site officiel de Spark.

«Le programme vise à accompagner et pérenniser les initiatives innovantes des jeunes entrepreneurs, startups et porteurs de projets, à responsabiliser les acteurs de l’écosystème startups et à faire évoluer le cadre légal et judiciaire dans ce domaine», a déclaré le responsable des programmes à l’IACE, Amira Akacha. Elle a ajouté que le succès de ce programme dépendra de la motivation et de l’implication des jeunes entrepreneurs d’une part, et des décideurs et représentants des institutions nationales concernées d’autre part.

«Le programme offre aux jeunes (âgés entre 18 et 35 ans) des gouvernorats du Grand Tunis, de Kébili et de Tozeur, une opportunité de formation, de suivi et d’accompagnement pour les aider à monter ou gérer plus efficacement leurs projets», a expliqué le directeur général adjoint de Taysir Microfinance Itidal Chaari.

Sont éligibles à ce programme tous les jeunes promoteurs ou porteurs d’idées dans le domaine des nouvelles technologies, ou dans des activités économiques et sociales innovantes et durables.

«En tant que partenaire du programme ‘‘De l’innovation à la création’’, la micro-finance Taysir continue d’accompagner les jeunes entrepreneurs dans les différentes régions du pays, pour les aider à réussir leurs projets», a déclaré Chaari, soulignant que son organisation compte plus de 30 000 clients majoritairement composée de jeunes ou de femmes travaillant dans les régions de l’intérieur du pays.

Le responsable de programme chez The Dot, Safa Majdoub, a rappelé le rôle clé joué par les différents acteurs dans la dynamisation de l’écosystème entrepreneurial en Tunisie, remarquant que The Dot est le premier hub d’innovation numérique à offrir un lieu de partage et de coworking, réunissant les acteurs de la technologie, les opérateurs numériques , startups et acteurs publics en un seul lieu.

«Cet espace, créé en 2021, propose un hébergement, un accompagnement et une formation gratuite aux jeunes talents tunisiens. A ce jour, il a fourni des services à plus de 300 start-up, leur offrant plus de 380 heures de coaching», a-t-elle précisé.

Elle a cependant souligné la nécessité de mutualiser les efforts pour réduire les difficultés rencontrées par les jeunes entrepreneurs, notamment la lenteur et la complexité des démarches administratives.

Spark est présent dans 14 pays au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne. Il offre des opportunités aux jeunes, aux femmes et aux réfugiés en particulier, de travailler et de développer leurs entreprises au sein de leurs communautés fragiles.

