Tunisie : qualité de l’information financière et pérennité de l’entreprise

L'amélioration de l'information financière est devenue une condition préalable au renforcement de la compétitivité de l'économie nationale et du marché financier face aux nouveaux défis auxquels sont confrontées les économies du monde entier.

C’est ce qui ressort d’un débat avec la place financière sur le thème «Qualité de l’information : enjeux pour les entreprises, nécessité pour les investisseurs» organisé par le Conseil du marché financier (CMF) mercredi 31 mai 2023 à Tunis.

Au cours de ce débat tenu dans le cadre de la 21e session annuelle de l’Institut francophone de régulation financière (Ifrefi) qui se tient du 31 mai au 2 juin, à Tunis, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT) Marouane Abassi a déclaré : «Aujourd’hui, les régulateurs font face à trois défis majeurs qui impactent le comportement des investisseurs.»

«Ce sont des défis économiques et géopolitiques liés aux répercussions du conflit russo-ukrainien qui ont exposé les acteurs financiers à l’exacerbation de l’incertitude économique, à la hausse des prix des denrées alimentaires et des carburants mettant en péril la sécurité alimentaire et énergétique, à la hausse de l’inflation et à la hausse des taux d’intérêt. Il y a aussi les défis technologiques liés à la révolution déclenchée par l’Intelligence Artificielle. Enfin, il y a les enjeux climatiques qui impactent directement les acteurs financiers qui doivent les prendre en compte sans plus tarder, tout en essayant de combler les lacunes en termes de données fiables, comparables et prospectives sur la question du risque climatique», a expliqué Abassi, ajoutant que, «ces enjeux soulignent l’importance accrue de la disponibilité, de la qualité et de l’authenticité de l’information, clé de la couverture des risques et de la consolidation de la confiance entre les entreprises et les investisseurs des marchés et des autorités de régulation.»

Face à ces défis, la BCT a choisi comme slogan de son nouveau plan stratégique 2023-2025 «Être une Banque centrale crédible, résiliente et innovante, à la pointe des transformations financières, inclusives et durables». Elle s’est également fixé pour objectif d’être pleinement conforme aux normes de Bâle et aux IFRS d’ici 2023.

Le président du Conseil du marché financier, Salah Essayel, a souligné que «les marchés financiers sont actuellement confrontés à des défis majeurs tels que la transition énergétique, la numérisation des services financiers, la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme».

Au milieu de ces enjeux, la transparence devient cruciale pour l’entreprise, quelle que soit sa taille. Pourtant, un équilibre doit être maintenu entre confidentialité et transparence.

