Manouba : 16 blessés dans une collision entre un bus et un camion

Le ministère du Transport a annoncé, ce vendredi 2 juin 2023, qu’une collision entre un bus et un camion a fait 16 blessés, qui ont été transportés à l’hôpital.

Tout en rassurant sur l’état de santé des blessés pris en charge par la protection civile et transportés à l’hôpital Charles Nicolle et la Rabta et parmi lesquels on compte 14 passagers, le conducteur et le contrôleur, le ministère a précisé que ces derniers souffrent tous de «blessures légères».

La même source a ajouté qu’une enquête a été ouverte et que le parquet a chargé la garde nationale de mener les investigations nécessaires afin de déterminer les circonstances et les responsabilités dans cet accident.

Y. N.