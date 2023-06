Tunisie : séminaire de lancement du projet Swafy

Dans le cadre du projet Science With And For Youth (Swafy) financé par l’Union européenne, l’Agence nationale de la promotion de la recherche scientifique (ANPR) organise le séminaire de lancement du projet et ce, ce vendredi 2 juin 2023 à l’hôtel Movempick Lac Tunis.

Le projet Swafy vise à disséminer la culture scientifique et son attractivité au sein de la jeunesse tunisienne, à travers le renforcement et la valorisation du potentiel de la jeunesse dans les sciences, l’appui aux acteurs et au tissu associatif travaillant dans ce domaine, la professionnalisation de la créativité chez les jeunes, l’accès équitable à la science dans toutes les gouvernorats, la création de startups dans ce domaine et le renforcement du rôle de la jeunesse dans l’établissement d’une politique sectorielle en la matière.

«Nous nous félicitons du démarrage du projet Swafy, 4e projet à démarrer sous le chapeau du Programme EU4Youth. Un projet qui témoigne de l’engagement de l’Union européenne à aider la Tunisie pour faire face aux défis sociaux et économiques, à travers la jeunesse tunisienne et son fort potentiel dans l’essor du pays», déclare Marcus Cornaro, ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie.

L’événement, marqué par la présence du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir, l’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Samia Charfi, conseillère auprès de la cheffe du gouvernement et le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saied, est une occasion pour présenter le projet Swafy, ses objectifs, ses activités et les résultats attendus, mettre en exergue l’état des lieux des activités de créativité en termes éducatif, institutionnel, réglementaire, économique, écouter des témoignages de quelques acteurs clés sur leurs expériences avec et dans les espaces de créativité, et présenter l’appel à propositions au profit de la société civile : critères d’éligibilité, critères d’évaluation, type d’action à proposer, type de dépense éligible et non éligible…

Pour plus d’informations sur le projet Swafy sur les sites web de l’ANPR et les pages Facebook ANPR et Projet Swafy.

