Violences à l’égard des femmes en Tunisie : Les chiffres effrayants du 1899

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des personnes âgées a annoncé, ce lundi 5 juin 2023, que 232 cas de violences faites femmes ont été signalées au numéro vert 1899., en seulement un mois !

Ces chiffres concernent la période allant du 25 avril au 25 mai 2023, précise la même source, en indiquant que sur les 232 signalements ont concernés des violences verbales (193), des violences psychologiques et morales (132), des violence économiques (57), des violences sexuelles (4), sachant que les violences conjugales représentent 81% de la totalité des des cas signalés.

Le ministère ajoute que les spécialistes ont également géré sur ce numéro vert 720 appels relatifs à des conseils juridiques et 119 appels sur des questions administratives, sachant que cela a conduit à orienter des femmes victimes de violences vers les institutions sécuritaires et/ou établissements sanitaires (77 cas) alors que des victimes ont été orientées vers les commissariats régionaux et les délégations de la protection de l’enfance (47 cas).

Quant aux signalements dans les gouvernorats, le Grand-Tunis a été le plus concerné avec 35 cas à Tunis, 25 à Ben Arous, 22 à l’Ariana et 10 à La Manouba, contre 13 Sfax, 13 à Kairouan et 11 à Monastir, ajoute la même source, en précisant que la tranche d’âge des victimes est rapatrie comme suit : 27% âgées entre 30 et 39 ans et 19% sont âgées de 40 à 49 ans, sachant que 73% des femmes victimes de violences étaient mariées (169 cas).

