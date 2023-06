Imed Karoui nouveau président du CJD Tunisie

A l’issue de l’assemblée générale élective du Centre des jeunes dirigeants (CJD), tenus le 2 juin 2023 à Tunis, c’est Imed Karoui qui a été élu président national pour le mandat 2023-2025. Il prendra officiellement ses fonctions le 1er juillet pour un mandat de deux ans.

Âgé de 41 ans, Imed Karoui est membre du bureau national actuel et dirigeant de Skywork Industries. Sa prise de mandat consacre la reconnaissance de son engagement en tant que bénévole au sein du mouvement.

Il a été président de la section de Sousse de 2015 à 2017 et a également été membre du bureau national à trois reprises.

Son objectif est d’affirmer le rôle du CJD en tant que mouvement inspirant et impactant. Et sera pour cela soutenu dans ses fonctions par une équipe jeune et dynamique.

Le nouveau bureau exécutif national du CJD élu pour le mandat 2023-2025 sera composé ainsi :

Imed Karoui (président), Mariem Belkhiria, Amine Chouaieb, Chiraz Arfaoui, Razi Miliani, Sonia Louati, Farouk Zouhir, Mohamed Krid, Tarek Ben Salem, Selim Ben Massoued et Chahenda Laribi (membres).