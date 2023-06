Ylva Johansson : «La visite de Meloni en Tunisie est cruciale»

La commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, a déclaré que la visite du Premier ministre italien Giorgia Meloni en Tunisie ce mardi 6 juin 2023 est «cruciale». (Illustration: Ylva Johansson reçue le 27 avril dernier par le ministre tunisien de l’Intérieur, Kamel Feki).

La Tunisie est au milieu d’une crise financière majeure et la situation instable dans ce pays d’Afrique du Nord a été un facteur majeur dans une énorme augmentation du nombre de migrants venant en Italie de l’autre côté de la Méditerranée cette année.

Meloni espère que la visite, au cours de laquelle elle doit rencontre le président Kaïs Saïed, pourra conduire à une percée dans les pourparlers bloqués entre Tunis et le Fonds monétaire international (FMI) sur un prêt de 1,9 milliard de dollars pour atténuer la crise.

«Nous devons renforcer la coopération avec la Tunisie, qui est un partenaire clé», a déclaré Johansson aux journalistes. Et d’ajouter : «Le nombre de départs (de bateaux de migrants) n’est pas soutenable et la visite de Giorgia Meloni aujourd’hui est cruciale car l’Italie joue un rôle constructif dans nos relations avec Tunis. La Commission et Rome sont alliées pour renforcer la coopération avec ce pays. Après ma (récente) mission, nous avons constaté une baisse significative des départs de Tunisie mais il n’est pas certain que cela dure».

I. B.