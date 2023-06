Sept films tunisiens sélectionnés au Festival du Film oriental de Genève

Le cinéma tunisien sera présent cette année au Festival international du Film oriental de Genève (FIFOG 2023) à travers 7 films qui seront présentés dans les différentes sections du festival.

La 18e édition du FIFOG aura lieu du 12 au 18 juin à Genève en Suisse. Il s’agit de l’un des rendez-vous incontournables du cinéma oriental en Europe, mettant en avant le meilleur des dernières production du monde arabe, mais également de pays comme l’Iran ou la Turquie.

Le cinéma qui fête cette année son centième anniversaire, sera particulièrement présent à cette nouvelle édition, d’abord avec deux longs-métrages de fiction : « Kadar » d’Imen Ben Hassine (dans la compétition officielle) et « La fuite » de Ghazi Zaghbani.

Le documentaire « Je reviendrai là-bas » de Yassine Redissi fera également partie de la programmation. Et côté courts-métrages, il y aura 4 films tunisiens : « Chair et sang » d’Ines Arsi, « La quarantaine » d’Ines Jaziri, « Skala » de Bilel Bali et « Les femmes subsahariennes en Tunisie » de Wejdane Ben Chaabane et Zohra Manai.

