Auteur de plusieurs vols dans des voitures, un ado de 13 ans arrêté à Carthage

La police judiciaire de Carthage a arrêté un adolescent de 13 ans, qui a commis une série de vols par effraction dans des voitures à Salambo et à Carthage Byrsa.

C’est ce qu’annonce la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué publié ce mercredi 7 juin 2023, en précisant que l’enquête ouverte suite à plusieurs vols de voitures a permis d’identifier le suspect.

Ce dernier âgé de 13 ans a été arrêté puis interrogé en présence de sa mère en tant que son tuteur légal, ajoute la même source en affirmant que l’adolescent a avoué son forfait et a indiqué avoir vendu les objets volés et jeté les papiers et les documents des propriétaires des véhicules.

L’adolescent et son tuteur légal ont été convoqués devant la justice, ajoute la même source.

Y. N.