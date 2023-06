Berd et TIA lancent un guichet unique numérique pour les investisseurs

La plateforme nationale des investisseurs lancée par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) et la Tunisia Investment Authority (TIA) se transformera en un guichet unique numérique, a annoncé mercredi 7 juin 2023 l’institution financière européenne.

«Ce guichet fournira des services numériques entièrement automatisés visant à améliorer l’expérience des investisseurs, à attirer les investissements directs étrangers et à créer des emplois. Les services suivront l’ensemble du parcours de l’investisseur, de la déclaration d’investissement à l’octroi de l’autorisation et au suivi», a ajouté la Berd, qui a collaboré avec la TIA et le ministère tunisien de l’Économie pour lancer un guide numérique interactif destiné aux investisseurs afin de faciliter l’accès aux informations, aux opportunités et aux incitations pour les investisseurs commerciaux, selon le communiqué de presse.

Pour soutenir l’amélioration du climat des affaires en Tunisie, la Banque a également fourni une assistance technique au Conseil stratégique national de l’investissement, hébergé par le TIA, pour stimuler le dialogue public-privé en proposant des politiques et des réformes pour promouvoir le développement du secteur privé.

Plusieurs des recommandations issues de ce conseil ont été approuvées par le gouvernement tunisien, notamment la réforme du régime des autorisations pour le rendre plus convivial pour les investisseurs et une feuille de route de convergence visant à unifier l’écosystème d’investissement.

Le lancement de la plateforme s’est déroulé en présence du premier vice-président de la Berd, Jürgen Rigterink, et de la directrice générale de la TIA, Namia Ayedi.

Lors de la cérémonie, Jürgen Rigterink a déclaré : «Nous sommes très fiers de notre partenariat continu avec la Tunisia Investment Authority et de nos efforts conjoints pour renforcer l’écosystème des affaires et améliorer l’expérience des investisseurs grâce à cette nouvelle plateforme unique. Nous espérons que l’outil numérique fournira des conseils utiles aux investisseurs et accélérera les investissements directs supplémentaires des entreprises en Tunisie.»

Namia Ayadi a, de son côté, déclaré que ce partenariat «offre une opportunité très importante pour nous d’étendre ce qui a été fait pour améliorer le climat d’investissement en Tunisie», formant l’espoir que «ce sera l’une des nombreuses actions conjointes visant à attirer de nouveaux investissements directs étrangers dans le pays».

Depuis le lancement de la plate-forme numérique de la Berd en 2022, la Banque a entrepris 36 nouveaux investissements et 50 engagements axés sur la numérisation. Elle a également fourni des conseils commerciaux locaux à 851 petites et moyennes entreprises pour soutenir leur numérisation.