La Berd poursuit son appui financier aux projets énergétiques de la Tunisie

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) va poursuivre le financement de projets structurants dans le domaine de l’énergie en Tunisie, notamment ceux relatifs à l’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie et à la transition énergétique.

C’est ce que Nodira Mansurova, directrice de na Berd en Tunisie, lors de sa rencontre, hier, mercredi 21 août 2024, avec Fatma Thabet Chiboub, ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, au siège de son département, en présence du secrétaire d’Etat chargé de la transition énergétique Wael Chouchane et de la cheffe de cabinet Ahlem Beji Saieb et de plusieurs autres cadres du ministère.

De son côté, Mme Thabet Chiboub s’est félicitée du niveau atteint par la coopération avec la Berd, soulignant l’importance du soutien de cette banque au secteur énergétique en général et à la Société tunisienne d’électricité et du gaz (Steg) en particulier en vue d’atteindre la neutralité carbone impliquant l’équilibre entre les émissions de carbone et l’absorption du carbone de l’atmosphère par les puits de carbone.

La Berd a accordé dans ce cadre à la Steg un prêt de 300 millions d’euros en 2021 pour financer un programme de réforme financière et technique, auquel s’ajoutent deux dons de 22,5 millions d’euros de l’Union européenne (UE) et de 1,5 millions d’euros de la Suisse pour aider à la mise en place d’un nouveau système d’information, de gestion et de numérisation des services, développer le réseau national de transport d’électricité et améliorer la rentabilité de cette société publique aujourd’hui très endettée.

Deux autres sujets ont été discutés entre les deux parties : celui des engrais chimiques et de la valorisation du phosphogypse (PG), un sous-produit issu de la production de l’acide phosphorique (AP) lors du traitement des roches phosphatées (RP) par l’acide sulfurique et qui pollue de vastes zones littorales à Sfax et Gabès où sont installées les usines du Groupe chimique tunisien (GCT). Et celui du partenariat entre les secteurs public et privé dans le domaine de l’extraction minière.

I. B.