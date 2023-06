L’Europe en force au chevet d’une Tunisie malade

Si à la suite de sa récente visite à Tunis la présidente du Conseil italien a réussi à mobiliser l’Union européenne autour de la «question tunisienne», c’est qu’il y a une grande urgence dont seules les autorités tunisiennes ne semblent pas conscientes.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se rendra ce dimanche 11 mai 2023 en Tunisie, accompagnée du Premier ministre italien Giorgia Meloni et du Premier ministre néerlandais, Mark Rutte.

C’est ce qu’a déclaré le porte-parole de la Commission européenne, Eric Mamer, lors de la conférence de presse quotidienne à Bruxelles, rapporte l’agence italienne Nova.

«Les trois dirigeants rencontreront le président tunisien, Kaïs Saïed. Les entretiens porteront sur les relations bilatérales entre l’Union européenne et la Tunisie. Un accord de coopération sur l’économie, les économies d’énergie et la migration sera au cœur des discussions», a ajouté Mamer.

Le porte-parole a ensuite souligné que le dialogue entre la Commission européenne et les autorités italiennes sur le dossier tunisien «est constructif». «Le fait que le président de la Commission se rende en Tunisie est en soi le signe qu’un dialogue constructif est en cours avec les autorités italiennes», a-t-il déclaré. «Évidemment, nos relations bilatérales avec la Tunisie sont anciennes et très étroites. Le but de ce voyage est justement de pouvoir aborder les différentes facettes de nos relations bilatérales avec la Tunisie, dans un cadre bien structuré», a-t-il déclaré en référence aux discussions sur un accord de coopération en matière d’économie, d’énergie et de migration, qui sera au centre des discussions avec le président Saïed.

I. B. (avec Agenzia Nova).