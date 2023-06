A Beit al-Hikma : la pensée d’Ibn Arafa revisitée par Sâad Ghrab   

L’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beit Al-Hikma, a organisé, le mercredi 7 juin 2023, une présentation de la traduction du livre de feu Sâad Ghrab, intitulé «Ibn Arafa et le malikisme en Ifriqiya au 8e siècle de l’Hégire (14e siècle)».

Le livre, traduit par l’historien et universitaire tunisien Pr Nejmeddine Hentati, a été présenté par Pr Tahar Mannai. Il est, à l’origine, la thèse de doctorat d’Etat, soutenue par Sâad Ghrab à l’Université de la Sorbonne (Paris) en 1984, sous la direction de Mohamed Arkoun.

L’ouvrage, qui s’inscrit dans la section de l’islamologie, comporte cinq parties déclinées sous quinze chapitres. Dans la première partie, l’auteur présente les grandes étapes de l’évolution politico-religieuse en Ifriqiya depuis les débuts de l’islam jusqu’à la fondation de la dynastie hafside.

La deuxième partie traite du cadre culturel de la formation intellectuelle d’Ibn Arafa et un essai de dresser son portrait biographique. L’attention est portée, dans la troisième partie, sur l’œuvre d’Ibn Arafa, et par la suite, sur ses disciples, dans la quatrième partie. La dernière section du livre a été consacrée aux grands problèmes de l’époque du célèbre jurisconsulte.

L’auteur n’est pas tombé dans l’écueil du simple ouvrage biographique retraçant la vie d’Ibn Arafa. Ce personnage était plutôt «un prétexte» pour réaliser une étude d’histoire religieuse autour du 8e siècle de l’Hégire / 14e siècle.

Ce siècle étant d’une grande importance, car des personnalités remarquables y vécurent, à commencer par Ibn Arafa et Ibn Khaldoun (808 H/1406). Cette période revêt, par ailleurs, une grande importance de par le fait qu’elle a marqué le début du déclin du monde islamique face aux menaces chrétiennes. Ibn Khaldoun en était conscient et analysa la situation du point de vue du philosophe, de l’historien et de l’homme politique.

Alors qu’Ibn Arafa a traité d’un certain nombre de questions de son époque, en adoptant une approche rationnelle, mais, toutefois, imprégnée de l’esprit de la jurisprudence islamique (fiqh).

L’importance de l’ouvrage réside, aussi, en ce qu’il s’intéresse, également, à l’une des principales étapes du développement de l’école de pensée malékite en Ifriqiya, l’actuelle Tunisie.