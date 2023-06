Le cinquième Forum social maghrébin sur la migration se tiendra les 23, 24 et 25 juin 2023 dans la ville de Nador, au Maroc sous le slogan : «Plus jamais Bario Chino : Pour un Maghreb libre de toute haine, xénophobie et racisme».

Cette édition fait suite à celles qui ont eu lieu, respectivement, à Bruxelles (2010), Oujda (2012), Monastir (2014) et Tanger (2016).

Le choix de ce lieu et de ces dates est en lien avec les événements tragiques et le traitement particulièrement cruel, inhumain et dégradant subi par les migrant(e)s le 24 juin 2022 au poste frontalier de Barrio Chino, entre Nador et Melilla. Ce drame constituera une des thématiques de ce forum.

Trois thématiques principales ont été retenues :

• le drame subi par les migrants le 24 juin 2022 au poste frontalier de Barrio Chino;

• la lutte contre les discours haineux, xénophobes et racistes ainsi que l’état des lieux des violations des droits des migrant(e)s commises aussi bien par les pouvoirs maghrébins que par les gouvernements de l’Union européenne;

• les politiques migratoires de l’Union européenne et des états maghrébins.

Comme ce fut le cas dans ses éditions précédentes, ce Forum est dédié avant tout aux migrant(e)s, qui auront la parole pour plus de visibilité dans l’espace maghrébin. Il sera aussi un moment d’inclusion, d’échange, de coordination et de préparation d’actions communes, d’évaluation des politiques migratoires dans le contexte maghrébin.

Nous vous prions de confirmer votre participation avant le 13 juin 2023 en renseignant ce formulaire.

