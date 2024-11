Vers la création d’une zone de libre échange Russie-Tunisie

Anton Kobyakov a indiqué que la Fédération de Russie œuvre pour la création de zones de libre échange (ZLE) avec 4 pays arabes qui sont la Tunisie, l’Egypte, l’Algérie et le Maroc, rapporte nos confrères de Diwan sans citer de source.

Le conseiller de Vladimir Poutine, qui aurait fait cette déclaration samedi 9 novembre 2024, en marge de la réunion ministérielle organisée dans le cadre de la Conférence Russie-Afrique, à Sotchi (9-10 novembre), a ajouté que les négociations des accords relatifs à ces zones ont déjà commencé, en soulignant l’intérêt de son pays pour le renforcement de la coopération avec les pays africains dans les domaines du commerce et de l’investissement.

Il convient de préciser que le communiqué du ministère des Affaires étrangères, des Tunisiens à l’étranger et de la Migration, qui a rendu compte de la rencontre samedi à Sotchi entre le chef de la diplomatie tunisienne Mohamed Ali Nafti et son homologue russe Serguei Lavrov n’a pas fait état de négociation entre Tunis et Moscou à propos de cette ZLE.

I. B.