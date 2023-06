Le film tunisien « Sous les figues » en tournée régionale au profit des femmes agricoles

Après avoir sillonné les grands festivals internationaux, « Sous les figues » d’Erige Sehiri ira à la rencontre des femmes agricoles dans différentes régions de la Tunisie. Ces projections seront l’occasion de mettre en avant les droits économiques et sociaux des femmes rurales.

« Sous les figues », deuxième long-métrage et première fiction de la cinéaste tunisienne Erige Sehiri, a reçu le Tanit d’argent aux JCC 2022 et représenté le cinéma dans de nombreux festivals à travers le monde. Fiction filmée à la manière d’un documentaire, le film dépeint le quotidien de femmes jeunes et moins jeunes travaillant dans la récolte des figues.

Organisée par Hakka Distribution et soutenue par Beirut CD Impact Fund en partenariat avec le Forum tunisien pour les droits économiques, une tournée de projections gratuites dans différentes régions de la Tunisie a lieu en ce moment et jusqu’au 2 juillet afin de permettre aux femmes rurales de découvrir ce film et d’en débattre en soulevant des questions sur leurs droits économiques et sociaux.

F.B