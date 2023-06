Nouveau mandat de dépôt à l’encontre de Rached Ghannouchi

Mis en détention depuis plus d’un mois et demi et poursuivi dans plusieurs affaires, Rached Ghannouchi ne semble pas au bout de ses peines. L’ancien président de l’Assemblée a fait l’objet, vendredi 9 juin 2023, d’un nouveau mandat de dépôt émis à son encontre par le juge d’instruction du troisième bureau du Tribunal de première instance de l’Ariana.

Ce nouveau mandat de dépôt s’inscrit dans le cadre de l’enquête judiciaire sur l’affaire dite de l’appareil secret du Mouvement Ennahdha, dont le concerné est fondateur et président depuis une quarantaine d’années.

Selon Mosaïque, le juge d’instruction chargé du dossier aurait envoyé une correspondance aux services pénitentiaires pour que Ghannouchi soit auditionné au tribunal, mais ce dernier a refusé de se présenter devant le juge d’instruction.

Ce refus de comparaître semble être la ligne de défense choisie par le dirigeant islamiste qui se considère victime de règlement de compte politique et met en doute la crédibilité des accusations portées contre lui.

Ghannouchi, 82 ans, fait partie des dirigeants islamistes incarcérés depuis plusieurs mois et poursuivis en justice dans plusieurs affaires, dont le numéro deux du mouvement et ancien chef de gouvernement Ali Larayedh, l’ancien député et ancien ministre de la Justice Noureddine Bhiri, l’ancien ministre de l’Agriculture Mohamed Ben Salem, l’ancien constituant Habib Ellouze…

I. B.