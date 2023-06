Publicité : Internet TT, c’est féminin ou masculin ?   

Les professionnels de la publicité ne sont jamais à court d’idée pour bien graver dans nos têtes les noms des marques qu’ils visent à promouvoir. Et dans cette course à la visibilité sur tous les supports médiatiques, un opérateur comme Tunisie Telecom ne manque pas d’imagination. Vidéo.

Dans un dernier spot publicitaire, l’opérateur a trouvé le moyen de faire parler de son réseau Internet, qui serait «unique» en Tunisie, et pour bien le claironner, quoi de mieux qu’un micro trottoir pour demander aux badauds si «Internet TT», prononcé pour l’occasion en arabe, est un mot masculin ou féminin, et chacun des interviewés, hommes et femmes, d’y aller de sa petite explication. Parle-t-on de réseau, de service… ou de marque, de société et d’entreprise ? Alors féminin ou masculin ?

En réalité, cela importe peu. Et pour cause : que l’on opte pour le masculin ou le féminin, cela ne change strictement ni pour l’opérateur ni pour ses clients, puisqu’il s’agit surtout de se mettre dans la tête, une fois pour toute, qu’Internet TT est unique. Et ce message publicitaire a d’autant plus de chance de rester gravé dans l’esprit des consommateurs qu’il a été relayé de manière légère, comme dans un jeu de société.

Autre trouvaille intéressante des producteurs du spot publicitaire : ils n’ont pas fait appel à des stars du sport ou du cinéma, ou à des comédiens professionnels, comme souvent le cas dans un pareil exercice, mais à de simples citoyens rencontrés dans la rue, des gens qui nous ressemblent, ce qui facilite énormément l’identification. Mieux encore : elles et ils ont bien joué le jeu, avec naturel et spontanéité. Le message est bien passé, et c’est l’essentiel.

Vidéo.