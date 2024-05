Gabes Cinéma Fen : Tunisie Telecom s’associe à l’action Cinematdour

Le festival Gabes Cinéma Fen (27 avril – 1er mai 2024) a lancé cette année une expérience de cinéma unique en Tunisie, un ciné-bus baptisé Cinematdour, une salle de cinéma ambulante entièrement équipée dotée de 100 places dans un bus, qui offre une programmation cinématographique dédiée au jeune public mais pas que…

Tunisie Telecom s’est associée à cette belle initiative qui offre au public un accès à la culture et à l’art dans des endroits inaccessibles et même des villes où aucune salle de cinéma n’est implantée, ce qui est le cas de la plupart des villes de l’intérieur du pays, et ce en marge de son partenariat, pour la 5e année consécutive, au festival Gabès Cinéma Fen.

En partenariat avec les écoles, une programmation quotidienne est offerte pendant la période du festival, et ce dans une ambiance conviviale et joyeuse, pour attiser la curiosité des jeunes, le but étant de développer la cinéphilie chez les jeunes dès leur plus jeune âge et favoriser ainsi leur épanouissement social et culturel.

Le programme offre tous les matins cinq projections de films tunisiens et étrangers pour le plaisir du jeune public dont une grande partie se rend au cinéma pour la première fois…

Ainsi, les élèves des écoles de la région et notamment ceux de Ghannouch nord et Takapes, ont découvert cette boîte magique qu’est la salle obscure.

Une très belle initiative à laquelle Tunisie Telecom ne pouvait que s’associer dans le cadre de sa responsabilité sociétale qui accorde à la culture et aux arts une place de choix, tout en œuvrant à l’égalité des chances entre tous les jeunes du pays.

