Mark Rutte: «Nous avons trouvé un excellent accord sur la migration»

L’Union européenne a convenu d’un programme plus large avec la Tunisie afin de discuter de nombreuses questions au cours des prochaines semaines et de mettre en œuvre tous les plans élaborés aux niveaux économique et bilatéral.

C’est ce qu’a déclaré le Premier ministre néerlandais Mark Rutte à l’issue de la réunion conjointe tenue dimanche 11 juin 2023 à Carthage, avec le président Kaïs Saïed, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre italien Girogia Meloni.

La participation à cette mission de Rutte, accusé aux Pays-Bas de ne pas faire assez pour arrêter les arrivées de migrants d’Afrique, est perçue comme plutôt essentielle pour faire comprendre à l’UE les conséquences d’un effondrement économique et institutionnel de la Tunisie. Il a indiqué avoir dit à Saied que «les Pays-Bas enverront une mission économique dès que possible en Tunisie pour discuter de l’énergie, de l’agriculture, de la gestion de l’eau et bien sûr du tourisme, et pour renforcer la coopération bilatérale dans le domaine du développement».

«La migration était également à l’ordre du jour de la réunion et nous avons trouvé un excellent accord à ce sujet. Nous y travaillerons au cours des prochaines semaines et il est en effet important de tuer ce modèle économique cynique des passeurs de bateaux. La migration est en ce moment l’un des problèmes les plus importants auxquels nous sommes tous confrontés», a-t-il souligné.

«J’étais très heureux de l’accord européen conclu jeudi dernier à Luxembourg entre les 27 États membres de la Commission européenne, mais bien sûr, les discussions avec la Tunisie sont également importantes et nous pouvons nous entraider. Tout se fera en pleine coopération et en pleine conformité avec les droits de l’homme», a indiqué Rutte.

«Nous avons discuté de ce paquet global et nous allons maintenant y travailler au cours des prochaines semaines jusqu’à la réunion du Conseil européen de fin juin. La fenêtre est ouverte, nous sentons tous qu’il existe une opportunité de vraiment favoriser cette relation entre l’UE et Tunisie», a-t-il déclaré.

«Beaucoup de travail reste à faire mais j’ai bon espoir que nous atteindrons nos objectifs sur toutes les questions sur lesquelles nous avons travaillé ensemble», a-t-il conclu.

