Sodexo Services Avantages et Récompenses devient Pluxee, la nouvelle marque de l’expérience collaborateurs qui ouvre un monde d’opportunités

Dans un communiqué publié à Paris, aujourd’hui, jeudi 15 juin 2023, l’activité Services Avantages et Récompenses de Sodexo, un leader mondial des avantages et de l’engagement des collaborateurs, se dote d’une nouvelle marque, «PLUXEE».

L’objectif est de :

• mieux accompagner les entreprises face aux évolutions du monde du travail, et aux attentes individuelles de bien-être et d’épanouissement ;

• soutenir sa trajectoire de croissance en créant toujours plus de valeur pour ses parties-prenantes;

• préparer le projet d’autonomisation et de cotation annoncé par Sodexo le 5 avril 2023.

«PLUXEE est notre nouvelle marque digitale, optimiste et innovante qui porte une promesse différenciante : incarner notre vision et nos ambitions fortes sur un marché en pleine croissance. Nous doter d’une nouvelle marque va nous permettre de nous distinguer sur un marché porteur d’opportunités, de disposer d’une identité plus forte pour nos clients et partenaires et d’attirer de nouveaux talents notamment dans le domaine du digital», a déclaré Aurélien Sonet, directeur général de PLUXEE.

Une nouvelle marque, pourquoi ?

PLUXEE, le partenaire privilégié des entreprises pour une expérience collaborateurs digitale et amplifiée.

• En se dotant d’une nouvelle identité, l’activité Services Avantages et Récompenses entend se différencier plus fortement sur un marché extrêmement dynamique.

• PLUXEE permettra à ses entreprises clientes de faire rayonner leur marque employeur en proposant à leurs collaborateurs des solutions innovantes et personnalisées, face aux évolutions fortes que connaît le monde du travail.

• PLUXEE a pour ambition d’aider chaque collaborateur à profiter davantage de ce qui compte pour lui.

• PLUXEE, acteur historique de référence présent dans 31 pays, a tous les atouts pour capter le potentiel d’un marché en pleine croissance et largement sous-pénétré : un savoir-faire acquis depuis près de 45 ans, une performance solide, la vision de long-terme de son actionnaire de référence la famille Bellon et son engagement sociétal, fondement de l’engagement de ses collaborateurs.

PLUXEE au service d’un plan stratégique ambitieux :

Dans le cadre de son plan stratégique 2025, PLUXEE entend prioritairement :

• accélérer sur son activité historique, les avantages restaurant et alimentation, notamment en renforçant son taux de pénétration auprès des TPE-PME;

• élargir son offre sur le bien-être, le cadeau, la motivation ou encore les mesures de soutien au pouvoir d’achat et la mobilité;

• rendre ses services plus facilement accessibles aux salariés de ses clients via une plateforme digitale unique.

Pour atteindre ces objectifs, PLUXEE investira chaque année, d’ici à 2025, 10% de son chiffre d’affaires dans la tech.

PLUXEE, une nouvelle marque pour soutenir une stratégie d’autonomisation:

PLUXEE est une marque moderne et digitale qui reflète la vision, l’ambition et le positionnement de l’activité dans la perspective du projet d’autonomisation et de cotation annoncé en avril 2023.

• PLUXEE disposera d’une gouvernance propre et de moyens dédiés pour déployer son plan stratégique.

PLUXEE crée de la valeur pour toutes ses parties prenantes :

• Pour ses 500 000 entreprises clientes en proposant des solutions toujours plus complètes, riches et variées reposant sur un écosystème digital performant et attractif.

• Pour ses 36 millions de consommateurs, grâce à des services personnalisés offrant plus de liberté, des choix responsables et davantage de pouvoir d’achat.

6 millions de personnes utilisent chaque jour les services de PLUXEE au Brésil, et 6 millions aussi en France et plus de 3,5 millions en Inde.

• Pour les 1,7 millions de partenaires commerçants en leur facilitant le quotidien, en contribuant à accroître la fréquentation de leurs points de ventes, et en leur permettant de mieux comprendre et interagir avec leurs consommateurs grâce à la data.

• Pour les pouvoirs publics en les aidant à innover socialement pour adresser les nouveaux besoins des salariés et travailleurs indépendants, gérer des aides sociales ou diriger des dépenses dans un domaine spécifique. En Europe, PLUXEE gère annuellement 4 milliards d’euros d’aides sociales.

• Pour ses 5 000 collaborateurs, en renforçant leur sentiment d’appartenance, forts de l’impact positif qu’ils peuvent avoir sur la vie de millions d’individus.

PLUXEE, créée avec le concours de l’Agence Conran Design Group du Groupe Havas, sera progressivement déployée dans les 31 pays d’implantation de l’activité d’ici à la fin de l’année 2023, à commencer par le Brésil dès le mois d’août.

À propos de Sodexo :

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial en matière d’alimentation durable et d’expériences à haute valeur ajoutée, à tous les moments de la vie : éducation, travail, soin ou divertissement.

Présents dans 53 pays, nos 422 000 collaborateurs servent chaque jour 100 millions de consommateurs. Le Groupe se distingue par son indépendance et son actionnariat familial de contrôle, son modèle de croissance responsable et son portefeuille d’activités intégrant des services de Restauration, de Facilities Management et des solutions d’avantages aux salariés. Cette offre diversifiée répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités.

Pour Sodexo, croissance et engagement sociétal vont de pair. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être. Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés Sodexo :

• 21,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2022

• 422 000 collaborateurs au 31 août 2022

• #2 employeur privé basé en France dans le monde

• 53 pays

• 100 millions de consommateurs chaque jour

• 13,3 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 4 avril 2023)

A propos de Pluxee :

PLUXEE, principal partenaire mondial en matière d’avantages et d’engagement des employés, ouvre un monde d’opportunités pour aider chacun à profiter davantage de ce qui compte vraiment pour soi.

A travers une gamme complète de solutions innovantes et digitales déployées dans 31 pays, PLUXEE crée des expériences engageantes et personnalisées pour contribuer au bien-être des individus au travail et au-delà.

Des repas aux offres de bien-être et de mobilité en passant par l’alimentation, la culture ou les cadeaux, PLUXEE conçoit et développe les produits et services pour la valeur qu’ils apportent à chacun.

PLUXEE soutient le pouvoir d’achat et favorise le bien-être de plus de 36 millions de consommateurs, accompagne plus de 500 000 entreprises clientes à développer des relations plus fortes avec leurs employés et simplifie chaque jour la vie d’1,7 million de commerçants partenaires.

Fort de son appartenance historique à Sodexo, référence mondiale dans l’univers des services reconnu pour ses engagements RSE, et de l’engagement de ses 5.000 collaborateurs, PLUXEE donne chaque jour les moyens à ses clients, partenaires et consommateurs de faire des choix plus responsables.

Communiqué.