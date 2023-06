Lab Innova For Tunisia pour accompagner les startups tunisiennes

Dans le cadre de la troisième édition du projet de formation Lab Innova For Tunisia, qui se tient du 12 au 19 Juin 2023, un cycle de formation en présentiel s’est tenu du 12 au 15 juin à l’hôtel Sheraton à Tunis, dont ont bénéficié plusieurs startuppeurs. Une dernière séance de formation en ligne est prévue 19 juin.

De l’avis de la plupart des participations, cette opération a été réussie et assez bénéfique et les startuppeurs seront invités cet été pour un voyage en Italie pour parfaire la formation dispensée.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par la présence de Fabrizio Saggio, ambassadeur d’Italie à Tunis, Francesca Tango, directrice de l’Agence italienne pour le commerce extérieur – section pour la promotion des échanges de l’ambassade d’Italie à Tunis, Ice/Ita, et Sami Ghazali, directeur général de l’économie numérique, de l’investissement et des statistiques au ministère des Technologies de la Communication.

Les participants ont aussi écouté les témoignages de Bechir Neifer (Majesteye) et Ahmed Badaoui (Vistasy), ayant bénéficié des formations de Lab Innova For Tunisia 2022 pour un partage d’expériences et de bonnes pratiques.

Les formations ont porté sur diverses thématiques, notamment le développement des startups et le capital de risque en Europe, la valorisation de la propriété intellectuelle, le processus d’accélération à travers l’illustration de «best practices» italiennes et européennes, la consolidation et la gestion de l’équipe, le business model et le business plan, la création de relations commerciales durables et, last but not least, les techniques de vente sur les marchés internationaux avec une orientation spécifique aux secteurs prioritaires identifiés.

Les formations ont été dispensées par plusieurs experts, Italiens et Tunisiens, dont Aleardo Furlani (transfert de technologie), Fabio Santoni (processus d’internationalisation des startups), Dhouha Doghri (communication digitale), Zouhair Aniba (marketing), Domenico Greco, (innovation eco-systems Enhancer) et Rym Gmati (avocate conseil d’entreprise).