Les relations entre l’Europe et la Tunisie tournent au poker menteur

L’Union européenne a proposé à la Tunisie un programme d’aide de 1 milliard de dollars pour renforcer le contrôle des frontières. Cette somme modeste symbolise non seulement le manque d’ambition de l’Europe envers ses voisins du sud de la Méditerranée, mais aussi une politique égoïste qui ne parvient pas à résoudre les vrais problèmes de la Tunisie à court d’argent.

Par Francis Ghilès *

La récente visite en Tunisie de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s’est concentrée sur l’endiguement de l’immigration, dans l’un des nombreux exemples où l’Union européenne (UE) peine à concilier sa politique de protection du mode de vie européen, la défense de ses intérêts et la défense les valeurs sur lesquelles elle a été fondée. Cette tâche est rendue plus difficile de jour en jour dans le contexte géopolitique des mouvements tectoniques et des puissantes alliances émergentes. Dans ce contexte, la petite Tunisie pourrait être considérée comme facile à persuader des avantages de son «partenariat» avec l’UE.

Le milliard de dollars de prêts et d’aide que l’UE a offert à la Tunisie à court d’argent fait preuve d’un cynisme qui ne cadre pas bien avec les intentions déclarées de l’UE de promouvoir la bonne gouvernance économique et le respect de la démocratie.

Le président Kaïs Saïed a peut-être peu de respect pour la liberté d’expression et les droits individuels, mais les dirigeants européens non plus lorsqu’ils détournent les yeux de l’Europe chrétienne (l’Ukraine) pour traiter avec leurs voisins musulmans du sud. Ce que l’UE offre à la Tunisie pourrait être comparé à l’accord que l’allié du Premier ministre italien Giorgia Meloni, feu Silvio Berlusconi, a conclu avec le dictateur libyen en 2008, ciblant les migrants africains.

La somme offerte à la Tunisie est à comparer aux 20 milliards de dollars pour deux ans que le G7 a offerts à la Tunisie au printemps 2011, quelques mois après la chute de Ben Ali. Sa modestie symbolise le manque d’ambition de l’Europe envers ses voisins du sud de la Méditerranée et, au-delà, le continent africain.

Une visite et des questions

Dimanche dernier, Ursula van der Leyden, le Premier ministre italien Giorgia Meloni (dont il s’agissait de la deuxième visite à Tunis en une semaine) et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte se sont rendus à Tunis pour offrir à Kaïs Saïed une somme globale de 1 milliard de dollars contre une promesse d’endosser le rôle de gendarmes que la Turquie assume en Méditerranée orientale.

La visite de l’UE soulève deux questions. Pourquoi le Premier ministre suédois (la Suède est l’actuel président du Conseil de l’UE) n’a-t-il pas fait partie de la délégation? Où était le Premier ministre de la France, qui a des liens historiques et économiques profonds avec la Tunisie? L’absence de la première ministre Élisabeth Borne pose la question de savoir si la France a une politique maghrébine ou si elle laisse cyniquement l’UE, Giorgia Meloni et le secrétaire d’État américain Anthony Blinken faire la médiation au nom du Fonds monétaire international (FMI) qui a est en négociations prolongées sur un prêt de 1,9 milliard de dollars à la Tunisie depuis 2021.

La deuxième question est de savoir ce qui se cache derrière le 1 milliard de dollars ? La réponse est beaucoup moins évidente qu’il n’y paraît. En effet, l’UE a proposé de tripler les 105 millions de dollars de subventions actuellement proposées pour soutenir la Tunisie dans la gestion de ses frontières et de leur ajouter un 150 millions de dollars «dans l’immédiat» pour aider à «briser le modèle commercial des passeurs et des trafiquants» – autrement dit, empêcher les Subsahariens et un nombre croissant de Tunisiens de tenter la courte mais dangereuse traversée maritime vers les côtes du sud de l’Italie. Les immigrés atteignant les côtes italiennes, dont beaucoup sur des bateaux quittant la Tunisie, ont plus que doublé pour atteindre près de 54 000 depuis le début de 2023. Giorgia Meloni montre des signes de panique.

Les intérêts d’une élite corrompue

L’autre partie du paquet repose sur l’acceptation par la Tunisie des conditions imposées par le FMI, ce contre quoi Kaïs Saïed s’est opposé. Réduire drastiquement les subventions énergétiques ou privatiser les entreprises publiques nuirait à sa popularité. Le président n’a jamais montré d’intérêt à s’attaquer aux profondes failles d’une économie corporatiste au-delà de la dénonciation de la corruption. Des hommes d’affaires «corrompus» sont désormais en prison aux côtés de défenseurs authentiques des droits de l’homme. Ses paroles sonnent encore plus creux pour les Tunisiens qui sont confrontés à des pénuries croissantes de produits de base.

Mais qu’en est-il des réformes du FMI ? Si un slogan a symbolisé la révolte de 2011, qui a renversé Ben Ali et s’est propagé comme une traînée de poudre à travers le Moyen-Orient, c’était : «le travail est un droit, bande de voleurs». Au cours des deux décennies qui ont précédé le soulèvement, le récit du FMI et de la Banque mondiale – publié sur le site Web de cette dernière jusqu’à la mi-décembre 2010, lorsque la révolte a éclaté, était que le pays connaissait une forte croissance et une réduction de la pauvreté après avoir suivi de près le scénario des réformes d’ajustement structurel mieux connu sous le nom de Consensus de Washington. Les deux organisations ont utilisé leurs prêts à la Tunisie (Programme d’ajustement structurel 1986-1992), suivis de programmes de prêts après 2013 pour promouvoir des politiques de libéralisation, de déréglementation et de privatisation qui ont renforcé les intérêts d’une élite corrompue.

L’impact profond de ces politiques sur le bien-être des ménages tunisiens a sans surprise provoqué une résistance alors que les gens ordinaires ont vu leurs conditions économiques se détériorer. Beaucoup ont été bouleversés par la manière dont le coût de l’austérité a été réparti. La douleur a été ressentie avec le plus d’acuité dans l’arrière-pays pauvre, où la révolte a commencé en 2010, et dans les banlieues pauvres de Tunis.

Le «pouvoir normatif» du FMI

La refonte néolibérale de l’économie tunisienne a été menée, depuis son lancement en 1986, en vue d’intégrer le pays dans le système économique de l’UE. Le FMI rend ce cadre explicite dans son examen de la balance des paiements de la Tunisie et l’a toujours fait. Il a toujours fortement favorisé l’ouverture commerciale du pays vers l’Europe. Mais ses politiques de développement n’ont guère contribué à améliorer les perspectives d’emploi ou à accroître la croissance économique. La plupart des politiques sur lesquelles il a insisté ont été conçues pour répondre aux demandes du marché international (presque exclusivement européen) – ce que Bruxelles appelle, dans son jargon purement orwellien, son «pouvoir normatif».

Au cours de la dernière décennie, la dette extérieure tunisienne, qui s’élève désormais à 94% du PIB, a doublé sans effet positif significatif sur l’investissement ou la croissance économique.

Pendant ce temps, à Washington, le 29 avril 2023, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré le Consensus de Washington «mort». Mais qui va faire les frais de cet agenda imposé à tant de pays d’Afrique et du Moyen-Orient par le FMI et la Banque mondiale depuis plus d’une génération ?

Les problèmes qui affectent la Tunisie sont profondément enracinés dans la politique intérieure, un État néo-patrimonial et des élites qui utilisent les réglementations étatiques pour empêcher la concurrence et empêcher l’entrée des jeunes entrepreneurs dans ce qui ressemble parfois à une mafia. Les relations de la Tunisie avec le FMI, la Banque mondiale et l’UE sont improductives, certains diraient destructrices. Le problème de la dette est désormais aggravé par les hausses des taux d’intérêt aux États-Unis et dans l’UE, la dette du pays étant libellée en dollars américains et en euros et aggravée par la politique de migration offshore de l’UE.

Aujourd’hui, les médias occidentaux sont pleins du bruit et de la fureur de la guerre en Ukraine. Comme après l’effondrement de l’Union soviétique en 1991, les dirigeants politiques de l’UE se concentrent sur l’Europe de l’Est et sont incapables de réflexion stratégique vis-à-vis de l’Afrique du Nord et de l’Afrique, malgré les liens séculaires de l’histoire, de l’économie et du commerce, sans parler des millions d’êtres humains qui ont, pour ainsi dire, un pied sur chaque rive.

Ils ont oublié, s’ils les ont jamais compris, les mots de l’ancien directeur général du FMI, Dominique Strauss-Kahn qui, il y a un quart de siècle, affirmait que l’Europe n’avait pas d’avenir si la Méditerranée ne devenait pas «une mer européenne». Malgré le populisme qui règne sur les deux rives de la Méditerranée, la petite Tunisie mérite mieux qu’une partie de poker menteur.

Traduit de l’anglais.

* Chercheur senior associé, Cidob, Espagne. Visiting Fellow Kings College Londres.

Source : Cidob.