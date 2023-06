Tunisie : Ahmed Nejib Chebbi maintenu en liberté

Après l’avoir auditionné aujourd’hui, vendredi 16 juin 2023, dans le cadre de l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat, le juge d’instruction près du pôle antiterroriste a décidé de laisser Ahmed Néjib Chebbi en état de liberté.

L’audition a duré un peu plus d’une minute et les questions portaient sur les rencontres que Chebbi a eues avec les ambassadeurs d’Italie et de Turquie, ainsi que sur ses correspondances avec Khayam Turki, l’un des activistes politiques poursuivis dans cette même affaire, a déclaré Me Samir Dilou, membre du comité de défense de Nejib Chebbi, ajoutant que son collègue a refusé de répondre aux questions du juge d’instruction, se contentant d’affirmer le caractère politique de l’affaire et de réitérer son droit à l’action politique civile et pacifique.

Rappelons que plusieurs activistes politiques de diverses sensibilités sont poursuivis dans cette même affaire, dont Chaima Issa, Khayam Turki, Abdelhamid Jelassi, Ghazi Chaouachi, Lazhar Akremi, Issam Chebbi, le frère cadet de Nejib, Ridha Belhadj et autres Jaouher Ben Mbarek.

Rappelons aussi que Nejib Chebbi est l’une des personnalités politiques les plus intègres et les plus respectées en Tunisie pour avoir milité, depuis les années 1970, pour la démocratie et les libertés, et ce contre tous les régimes qui se sont succédé au cours des cinquante dernières années, et n’a jamais été lié, d’une manière ou une autre, à aucun d’entre eux.

Aussi, et en l’absence de communication sérieuse sur les éléments matériels retenus contre lui et ses coprévenus, l’accusation de complot contre la sûreté de l’Etat qu’on tente de lui coller a-t-elle du mal à passer auprès de l’opinion.

I. B.