Tunisie : prolongation de la détention de Ali Larayedh

Le premier juge d’instruction près du pôle judiciaire antiterroriste chargé de l’enquête sur les réseaux d’envoi de djihadistes tunisiens aux zones de conflit a décidé de prolonger de quatre mois la détention provisoire du numéro deux du parti Ennahdha Ali Larayedh.

C’est ce qu’a annoncé Mosaïque FM, samedi 17 juin 2023, ajoutant que l’ancien chef de gouvernement et bras droit du président du parti islamiste, Rached Ghannouchi, lui aussi incarcéré et poursuivi dans plusieurs affaires, avait fait l’objet, le 19 décembre dernier, d’un mandat de dépôt pour 6 mois pouvant être prolongé deux fois pour une durée de quatre mois chacune, et ce dans le cadre de l’enquête sur l’affaire dite de l’envoi des djihadistes vers les zones de conflits.

Les soupçons portant sur Ali Larayedh concernent la période durant laquelle il dirigea le ministère de l’Intérieur (24 décembre 2011-13 mars 2013) et le Premier ministère (13 mars 2013-29 janvier 2014), ayant coïncidé avec l’intensification des activités des réseaux djihadistes opérant à partir de la Tunisie.

Pour sa défense, Ali Larayedh rappelle que, durant son mandat de ministre de l’Intérieur, il avait pris, en 2012, la décision de classer Ansar Charia, le groupe extrémiste ayant servi de vivier pour les djihadistes, comme organisation terroriste et lancé les campagnes d’arrestation contre ses membres.

Ses détracteurs lui objectent qu’il avait aussi ordonné l’exfiltration du chef de ce groupe, Seifallah Ben Hassine, alias Abou Iyadh, quand ce dernier fut encerclé par les forces de l’ordre à la mosquée Al-Fath, au lendemain de l’attaque contre l’ambassade des Etats-Unis à Tunis, le 14 septembre 2021.

Rappelons aussi que Ali Larayedh avait été emprisonné à plusieurs reprises auparavant. Condamné à mort sous le régime de Habib Bourguiba en 1987, il avait été gracié par son successeur Zine El-Abidine Ben Ali avant une nouvelle condamnation par le tribunal militaire à 15 ans de prison en 1992. Il passera dix ans de sa peine à l’isolement à la prison du 9-Avril à Tunis jusqu’à sa libération en 2004.

Ingénieur diplômé de l’École de la marine marchande de Sousse en 1976, Ali Larayedh est âgé aujourd’hui de 68 ans.

