Darmanin : La France renforce sa coopération avec la Tunisie pour lutter contre la migration irrégulière

«Nos amis tunisiens, j’ai redit la volonté de la France de renforcer notre coopération en matière de sécurité et de lutte contre l’immigration irrégulière», a lancé le ministre de l’Intérieur français Gérald Darmanin, en visite en Tunisie, ce lundi 19 juin 2023.

Accompagné de son homologue allemande Nancy Faeser, le ministre français a organisé un point de presse à l’issue de sa rencontre avec le président de la république Kaïs Saïed et le ministre de l’Intérieur Kamel Feki.

Gérald Darmanin a réaffirmé la volonté de son pays de soutenir la Tunisie pour «contenir la migration«», en annonçant que la France «mobilisera 25,8 millions € supplémentaires pour renforcer les équipements et la formation des policiers et des gardes-côte tunisiens et les accompagner leurs actions de développement», a-t-il dit.

«Je remercie les autorités tunisiennes pour l’excellent accueil… Nos relations sont marquées par le respect mutuel et par le choix souverain. Ce choix souverain ne va pas sans nos échanges très nombreux et très solides. Aujourd’hui nos pays font face à des défis majeurs que nous devons affronter ensemble», a encore indiqué Gérald Darmanin.

Il a évoqué à ce propos, la migration irrégulière et la nécessité de secourir les migrants en mer pour éviter de nouveaux drames, la lutte contre les réseaux de passeurs qu’il a qualifié de criminels, ainsi que l’accompagnement du retour et les réintégration des personnes à leurs pays d’origine.

«Nous savons que la Tunisie est la première victime de cette migration irrégulière… et nous savons compter sur la pleine coopération des autorités tunisiennes.. Elles ont déjà donné largement la preuve de leurs actions, nous saluons leur travail et les remercions pour le travail actif que nous mènerons ensemble dans les prochains jours, prochaines semaines et prochains mois», a-t-il conclu.

