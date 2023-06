Tunis : Une série de concerts Jazz gratuits du groupe OCTUN

Dans le cadre du programme Sommmer Jazz organisé par le Goethe Institut de Tunis, le groupe tuniso-allemand OCTUN donnera trois concerts gratuits dans différents espaces de la capitale.

Le Goethe Institut de Tunis vient d’annoncer le programme de la deuxième édition du Sommer Jazz. A l’occasion de la sortie de résidence du groupe OCTUN, trois concerts gratuits seront proposés au public les 20, 21 et 22 juin au Cocoon Gammarth, au Goethe Institut de Tunis et au O’Club La Goulette.

OCTUN est composé de Gabriel Rosenbach Trompette (Berlin), Micha Jesske Batterie (Berlin), Omar El Ouaer Piano (Tunis), Chiheb Baazeoui Saxophone (Tunis) et Wassim Berhouma Basse (Tunis). Une collaboration vise à développer l´aspect académique, qui manque à la scène jazz tunisienne, et à promouvoir une musique des deux rives en produisant des projets de coopération artistique, afin de renforcer les liens culturels entre la Tunisie et l’Allemagne et pour faire découvrir au public tunisien la scène jazz allemande. Ce travail mutuellement accompli, tend à soutenir une scène jazz tunisienne en proie à des difficultés.

F.B