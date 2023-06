La prolongation du temps de traversée Tunis/Marseille/Gênes profitera à la CTN

La durée de la traversée en ferry entre Tunis et Marseille/Gênes vient d’être allongée de 4 heures, passant de 20 à 24 heures, ce qui rapportera à la Compagnie tunisienne de navigation (CTN) un bénéfice annuel de près de 12 millions de dinars, selon Samir Thamouni.

Dans une interview à l’agence Tap, le directeur central de l’entreprise pour le transport de passagers a ajouté que cette nouvelle mesure contribuerait à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur et ainsi à protéger l’environnement, conformément aux normes fixées par l’Organisation maritime internationale.

«Cette mesure, qui entrera en vigueur en janvier 2023, permettra de maîtriser les dépenses et de réduire les émissions de gaz à effet de serre», a-t-il ajouté.

La décision d’allonger le temps de traversée s’inscrit dans la stratégie nationale des transports et de la logistique jusqu’en 2040, qui vise à favoriser la transition écologique et numérique. Elle s’inscrit également dans le projet de l’entreprise de garantir son équilibre financier et d’améliorer sa rentabilité, sachant que 50% de ses dépenses sont liées à la consommation de carburant.

Par ailleurs, Samir Thamouni a plaidé pour la mise en place d’une nouvelle stratégie de développement et de modernisation de la flotte CTN en investissant dans des navires propulsés par des sources d’énergie alternatives.

Il a rappelé que l’objectif de CTN pour 2023 est de dépasser les chiffres enregistrés en 2022 (280.000 passagers) pour atteindre 300.000 passagers et environ 120.000 véhicules.

Il a déclaré à Tap que la compagnie maritime s’efforçait d’assurer les meilleures conditions de voyage afin d’attirer plus de clients. Elle tient également à coordonner avec ses agents travaillant dans les ports de destination, que ce soit en Tunisie ou dans les ports européens, et à proposer aux passagers le service d’accomplissement des formalités douanières à bord du navire afin de gagner du temps à l’arrivée.

Le responsable a également souligné que bien que la compagnie fasse face à une concurrence féroce sur la route Tunis-Europe, elle s’emploie à maintenir ses parts de marché grâce aux efforts conjugués des différents acteurs concernés, notamment le ministère des Transports, le département de la marine marchande et des ports et la direction générale des frontières et des étrangers.

Outre les services offerts pendant la saison estivale, CTN fournit également des services à des tarifs préférentiels à quelque 300 touristes français, allemands, suisses et italiens qui viennent chaque année dans le sud de la Tunisie pendant la saison hivernale pour profiter du tourisme saharien, a-t-il noté.

D’après Tap.