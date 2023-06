Agroalimentaire : le salon Ifsa Africa 2023 du 20 au 23 juin à Tunis

Ouvert, mardi 20 juin 2023 au Parc des Expositions du Kram à Tunis, l’International Food Show Africa (Ifsa Africa 2023) se poursuivra jusqu’au 23 du même mois.

Environ 100 exposants de 16 pays africains participent à l’exposition, qui couvre tout le spectre des technologies de transformation et d’emballage des aliments et des boissons, ainsi que des solutions de chaîne du froid, de stockage et de logistique.

L’événement réunit des décideurs, des fabricants, des détaillants, des professionnels, des importateurs et des distributeurs de l’industrie agroalimentaire.

IFSA Africa vise à fournir une plate-forme aux exposants pour présenter leurs produits, rassembler des producteurs et des marques locaux et internationaux et créer des opportunités de réseautage avec des visiteurs africains ciblés.

Il se donne aussi pour mission de rationaliser le soutien au développement des PME, de promouvoir la mise en réseau africaine et de faciliter les réunions avec les organisations et institutions régionales et nationales.

L’exposition offre l’occasion de promouvoir tous les aspects de l’industrie agroalimentaire nationale, y compris la production, l’industrialisation, le conditionnement, le transport et la logistique, sur les marchés africains, dans le but de renforcer les liens économiques entre la Tunisie et le reste du continent.

Le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb, qui a inauguré l’exposition, a remis les labels «Entreprise respectueuse des droits des consommateurs» à 15 entreprises publiques et privées, dont l’Institut national de la consommation et la Société Ellouhoum.

Ce label est décerné par l’Organisation tunisienne pour l’information des consommateurs (Otic).

D’après Tap.