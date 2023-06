Pourquoi la crise politique et économique de la Tunisie est aussi le problème de l’Europe

Suite à la répression la dissidence politique en Tunisie par le président Kaïs Saïed, l’Europe s’est montrée prudente quant à la condamnation de son ascendance autoritaire, évoquant le risque d’instabilité dans un pays qui joue un rôle clé dans l’arrêt de l’immigration clandestine. A plus de 2 000 kilomètres du cœur politique de l’Union européenne à Bruxelles, la fragile démocratie tunisienne s’érode et la stabilité du pays commence à s’ébranler.

Par Giulia Carbonaro *

La démocratie que le pays a mis plus d’une décennie à construire après le printemps arabe est en train d’être démantelée par l’actuel président tunisien Kaïs Saïed, qui a réduit le pouvoir du parlement et du pouvoir judiciaire depuis son entrée en fonction en 2019, et a récemment réprimé l’opposition.

Pendant ce temps, l’économie tunisienne est sur le point de s’effondrer alors que le pays se démène pour trouver suffisamment de financement étranger pour soutenir son énorme dette extérieure.

Mais ce qui se passe en Tunisie ne se produit pas dans le vide, et la distance physique entre l’Europe et la Tunisie est peu susceptible de protéger le pays nord-africain des conséquences de la dérive autoritaire et de l’effritement de sa démocratie. Les troubles politiques et économiques dans ce pays risquent d’avoir un impact significatif sur l’Europe – et en particulier sur l’Italie.

Ce n’est pas seulement parce que certaines parties de l’Italie, comme l’île de la Sardaigne, sont en réalité plus proches de la côte tunisienne que du continent. Mais aussi parce que l’Italie est récemment devenue le premier partenaire commercial de la Tunisie, et que l’Italie compte de plus en plus sur les autorités tunisiennes pour décourager la pression migratoire croissante sur les côtes italiennes.

Que se passe-t-il en Tunisie ?

Le 10 avril, dans la ville tunisienne de Haffouz, l’histoire a failli se répéter lorsque le footballeur de 35 ans Nizar Issaoui s’est immolé par le feu pour protester contre ce qu’il a appelé «l’État policier».

Issaoui, ancien joueur de l’US Monastir et père de quatre enfants, a été accusé de terrorisme après s’être plaint de la hausse du prix des bananes – 10 dinars, soit l’équivalent de 3,05 euros – auprès d’un marchand de fruits.

Son geste désespéré était presque identique à celui du marchand de fruits Mohamed Bouazizi, dont l’auto-immolation le 17 décembre 2010 a déclenché une série de soulèvements à travers le monde arabe, connue sous le nom de «Printemps arabe».

La Tunisie a été le pays où le printemps arabe a commencé et la seule réussite du soulèvement. Alors que dans d’autres pays, les protestations n’ont pas apporté beaucoup de changements réels, la Tunisie est sortie de l’époque révolutionnaire avec une démocratie multipartite apparemment stable dirigée par un nouveau gouvernement qui a remplacé Zine El-Abidine Ben Ali.

Ben Ali était président de la Tunisie depuis 1987, mais il s’est enfui en Arabie saoudite en 2011 après des semaines de protestations.

Dans les années qui ont suivi, la Tunisie a introduit une constitution qui a consacré les droits civils et fait en sorte qu’aucun autre homme fort ne puisse prendre la tête du pays. Ce fut un énorme succès pour les Tunisiens – mais l’excitation initiale s’est rapidement transformée en désillusion alors qu’une série de gouvernements n’ont pas réussi à concrétiser le rêve de croissance économique et d’amélioration des conditions de vie qui accompagnait les soulèvements.

La déception de la démocratie

La Tunisie est aujourd’hui beaucoup plus pauvre qu’elle ne l’était en 2010, en partie à cause de l’impact dévastateur de la pandémie sur son économie et de la hausse de l’inflation. La déception suscitée par le nouveau système démocratique a conduit à la victoire écrasante de Kaïs Saïed en 2019, qui a fait de cet expert en droit constitutionnel jusque-là inconnu le sixième président tunisien au cours des 12 dernières années.

Au cours de sa campagne, Saïed a déclaré que le système démocratique ne fonctionnait pas, affirmant que les partis politiques au parlement avaient trop de pouvoir.

Lorsque, pendant la pandémie, Saïed a reçu des pouvoirs d’urgence pour tenter de sauver l’économie du pays gravement touchée et les services de santé en difficulté, il a utilisé ces pouvoirs pour renvoyer le Premier ministre, fermer l’Assemblée nationale et suspendre la constitution – annulant une décennie de réformes démocratiques.

Ceux qui l’ont critiqué et se sont opposés à lui, des politiciens aux journalistes, ont été détenus ou emprisonnés. En juillet de l’année dernière, Saïed a remporté un référendum qui lui a permis d’introduire une nouvelle constitution, augmentant son pouvoir au détriment du parlement et du pouvoir judiciaire.

Le 17 avril, l’arrestation du chef du parti d’opposition Ennahdha Rached Ghannouchi a suscité un tollé des détracteurs de Saïed accusant son gouvernement de prendre une tournure de plus en plus autoritaire.

Une réaction tout aussi outrée a été déclenchée par les commentaires haineux de Saïed sur les migrants en provenance d’Afrique subsaharienne. Il a déclaré qu’ils faisaient partie d’un «complot» visant à modifier la composition démographique de la Tunisie et les a blâmés pour les problèmes du pays.

Traduit de l’anglais.

* Journaliste basée à Londres.

Source : Euronews.