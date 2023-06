Tunisie : pour un candidat unique de l’opposition aux prochaines présidentielles

Le collectif Soumoud tente de recoller les morceaux et de constituer un bloc politique de centre-gauche capable de présenter un candidat unique aux prochaines présidentielles.

Le collectif civique Soumoud présentera dans les semaines à venir une initiative visant à permettre aux forces démocratiques et civiles de présenter un candidat unique aux prochaines élections présidentielles, a indiqué Houssem Hammi, coordinateur du collectif.

L’objectif de cette initiative est de fédérer les candidats de la famille démocrate autour d’un projet commun afin d’éviter d’emblée la fragmentation des votes enregistrée lors de l’élection présidentielle de 2019, a-t-il déclaré aux journalistes en marge de la conférence organisée par Soumoud, mardi 20 juin 2023 à Tunis sur le thème «Quand auront lieu les prochaines élections présidentielles».

Dans ce contexte, Houssem Hammi a annoncé que des débats avaient commencé avec des personnalités nationales, des partis politiques et des organisations, dont Sadok Belaid, Amine Mahfoudh et autres Houcine Dimassi.

Cette initiative sera annoncée avant le début de la saison politique à l’automne 2023, a-t-il ajouté.

Selon une déclaration antérieure de Houssem Hammi, le collectif Soumoud a commencé à préparer une initiative nationale, différente de celle présentée par l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), qui vise à changer le système politique actuel par des mécanismes légaux et démocratiques.

Face à l’éparpillement qui caractérise les forces de l’opposition en Tunisie, qui ouvre un boulevard devant le président de la république Kaïs Saïed et lui permet de dominer la scène politique et d’imposer un régime hyper-présidentialiste sinon franchement autoritaire, le collectif Soumoud tente de recoller les morceaux et de constituer un bloc politique de centre-gauche capable de présenter un candidat unique aux prochaines présidentielles, si présidentielles il y aura, sachant que le président Saïed maintient le mystère à ce sujet.

Le collectif Soumoud cherche à éviter l’éparpillement des voix des électeurs entre une multitude de candidats appartenant à la même famille politique qui a marqué les résultats des présidentielles de 2019 ayant permis l’accès au second tour de deux candidats populistes et sans autre programme politique que leur ambition personnelle : Kaïs Saïed et Nabil Karoui.

C’est dans ce cadre que l’idée d’une plateforme politique rassemblant les forces démocratiques, libérales et de gauche, est en train de faire son chemin.

I. B.