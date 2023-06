Kasserine : Récupération de deux carrières de marbre à Thala

Le ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières a annoncé la récupération de deux carrières de marbre situées à Thala au gouvernorat de Kasserine, d’une superficie totale de 13,5 hectares.

Dans son communiqué, le ministère précise que ses services à Kasserine ont procédé, hier mardi 20 juin 2023, à la restitution des carrières en présence des autorités administratives et sécuritaires, et ce, en application d’une décision émise par le gouverneur de Kasserine, et d’un arrêt d’activité émis par le ministère de l’Equipement et de l’Habitat, après avoir relevé des défaillances dans les carrières en question.

Le ministre des Domaines de l’Etat et des affaires foncières a de ce fait émis une décision d’annulation de contrat de location et les services de la direction régionale de Kasserine vont procéder à la réaffectation des deux carrières, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.